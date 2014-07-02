Комплект сопел для FR, 850 л/год - 1100 л/год
Комплект насадок включає в себе потужні сопла і з'єднувачі. Для миючих засобів Kärcher (від 850 до 1100 л / год). Підходить для наступних типів: 2.640-679, 2.640-355 і 2.641-065.
Комплект насадок включає в себе потужні сопла і з'єднувачі. Для миючих засобів Kärcher (від 850 до 1100 л / год). Підходить для наступних типів: 2.640-679, 2.640-355 і 2.641-065.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|850 / 1100
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,081