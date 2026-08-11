Комплект універсальних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.
Універсальні серветки для підлоги, виготовлені з високоякісного найтоншого волокна, прекрасно підходять для видалення стійких забруднень за допомогою пароочисника.
Комплект серветок для підлоги EasyFix містить 2 зносостійкі серветки з високоякісного найтоншого волокна, які добре поглинають вологу та встановлюються на насадку для підлоги EasyFix. Текстильний матеріал зі спеціальною петлеподібною структурою чудово поглинає забруднення. Його висока паропроникність гарантує чудові результати прибирання, в т. ч. швидке і ретельне очищення ділянок підлоги в кутах і біля стін. Серветки легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після прибирання легко знімається без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокноСпеціальна петлеподібна структура серветки забезпечує хороше поглинання забруднень і ретельне очищення будь-яких вологостійких твердих поверхонь. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучкаТканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги. Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлогиЗаміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку. Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,075
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,114
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сумісна техніка
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель