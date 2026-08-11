Комплект серветок для підлоги EasyFix містить 2 зносостійкі серветки з високоякісного найтоншого волокна, які добре поглинають вологу та встановлюються на насадку для підлоги EasyFix. Текстильний матеріал зі спеціальною петлеподібною структурою чудово поглинає забруднення. Його висока паропроникність гарантує чудові результати прибирання, в т. ч. швидке і ретельне очищення ділянок підлоги в кутах і біля стін. Серветки легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після прибирання легко знімається без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.