Комплект універсальних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.

Універсальні серветки для підлоги, виготовлені з високоякісного найтоншого волокна, прекрасно підходять для видалення стійких забруднень за допомогою пароочисника.

Комплект серветок для підлоги EasyFix містить 2 зносостійкі серветки з високоякісного найтоншого волокна, які добре поглинають вологу та встановлюються на насадку для підлоги EasyFix. Текстильний матеріал зі спеціальною петлеподібною структурою чудово поглинає забруднення. Його висока паропроникність гарантує чудові результати прибирання, в т. ч. швидке і ретельне очищення ділянок підлоги в кутах і біля стін. Серветки легко і швидко прикріплюються до насадки пароочисника липучкою: досить просто притиснути насадку для підлоги EasyFix до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після прибирання легко знімається без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.

Особливості та переваги
Комплект універсальних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.: Високоякісне мікроволокно
Високоякісне мікроволокно
Спеціальна петлеподібна структура серветки забезпечує хороше поглинання забруднень і ретельне очищення будь-яких вологостійких твердих поверхонь. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Комплект універсальних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.: Зручна система застібка-липучка
Зручна система застібка-липучка
Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги. Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Комплект універсальних серветок для підлоги EasyFix, 2 шт.: Ярличок на серветці для чищення підлоги
Ярличок на серветці для чищення підлоги
Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку. Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,075
Вага (з упаковкою) (кг) 0,114
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Області застосування
  • Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Кахель