Комплект універсальних серветок для підлоги EasyFix Large
Дві високоякісні універсальні серветки для підлоги EasyFix Large для апарату SC 1 Upright. Забезпечують чудові результати прибирання і замінюються без контакту з брудом завдяки кріпленню липучкою.
Комплект із 2 зносостійких універсальних серветок для підлоги EasyFix Large, що добре вбирають вологу, оптимально підходить до апарата SC 1 Upright. Текстильний матеріал зі спеціальною петельчастою структурою чудово поглинає забруднення, а його висока паропроникність гарантує ретельне очищення підлоги, зокрема в кутах і по краях. Серветки легко та швидко прикріплюються до насадки EasyFix липучкою: достатньо просто притиснути насадку для підлоги до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після неї знімається без контакту з брудом: достатньо наступити на її язичок і підняти насадку.
Особливості та переваги
Високоякісне мікроволокноСпеціальна петельчаста структура тканини забезпечує хороше поглинання забруднень і оптимальне очищення будь-яких вологостійких твердих поверхонь. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучкаТканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги. Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлогиЗаміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку. Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,09
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,127
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 140 x 10
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель