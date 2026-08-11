Комплект із 2 зносостійких універсальних серветок для підлоги EasyFix Large, що добре вбирають вологу, оптимально підходить до апарата SC 1 Upright. Текстильний матеріал зі спеціальною петельчастою структурою чудово поглинає забруднення, а його висока паропроникність гарантує ретельне очищення підлоги, зокрема в кутах і по краях. Серветки легко та швидко прикріплюються до насадки EasyFix липучкою: достатньо просто притиснути насадку для підлоги до серветки. Під час роботи серветка надійно утримується на насадці, а після неї знімається без контакту з брудом: достатньо наступити на її язичок і підняти насадку.