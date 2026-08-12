Технічні характеристики

Колір білий Вага (кг) 0,07 Вага (з упаковкою) (кг) 0,163 Розміри (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10

¹⁾ За винятком застібки-липучки.

²⁾ При кожному пранні текстильних виробів виділяються мікроволокна, які потрапляють в наші океани. Розпад поліефірних волокон з технологією CiCLO® становить 94,3% за 3,7 роки, в той час як розпад звичайних поліефірних волокон становить всього 4,9% за 3,7 роки (відповідно до стандарту ASTM D6691). Цей матеріал не придатний для компостування. Утилізацію слід проводити відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Логотип CiCLO® і торгові марки є зареєстрованими товарними знаками компанії Intrinsic Advanced Materials, LLC.