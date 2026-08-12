Комплект універсальних серветок для підлоги Re!Fibe EasyFix
Серветки для підлоги Re!Fibe, виготовлені зі 100 % переробленого поліестеру за технологією CiCLO®¹⁾, ідеально підходять для видалення стійких забруднень за допомогою пароочисника.
Комплект серветок для підлоги Re!Fibe складається з двох серветок, що добре вбирають вологу та є зносостійкими, виготовлених із 100 % переробленого поліефірного матеріалу з використанням технології CiCLO®¹⁾. Технологія CiCLO® прискорює розкладання поліефірних волокон, завдяки чому зменшується забруднення води мікропластиком.²⁾ Висока паропроникність серветки забезпечує чудові результати прибирання. Завдяки системі липучок серветки для підлоги кріпляться легко і швидко. Також під час роботи серветка надійно утримується і не зісковзує.
Особливості та переваги
На 100 % перероблений поліестер з технологією CiCLO®¹⁾Спеціальна петлеподібна структура серветки забезпечує хороше поглинання забруднень і ретельне очищення будь-яких вологостійких твердих поверхонь. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучкаТканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги. Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлогиЗаміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку. Місце застосування (наприклад, кухня або ванна) можна відзначити на язичку серветки.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,07
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,163
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
¹⁾ За винятком застібки-липучки.
²⁾ При кожному пранні текстильних виробів виділяються мікроволокна, які потрапляють в наші океани. Розпад поліефірних волокон з технологією CiCLO® становить 94,3% за 3,7 роки, в той час як розпад звичайних поліефірних волокон становить всього 4,9% за 3,7 роки (відповідно до стандарту ASTM D6691). Цей матеріал не придатний для компостування. Утилізацію слід проводити відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Логотип CiCLO® і торгові марки є зареєстрованими товарними знаками компанії Intrinsic Advanced Materials, LLC.
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Сумісна техніка
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель