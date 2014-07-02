Комплект запасних кілець круглого перерізу
Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.
Особливості та переваги
Заміна кілець круглого перерізу
Легко замінити
- Дуже зручна у використанні
Ущільнювальне кільце для заміни
- Тривалий термін служби.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,007
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,025
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 13