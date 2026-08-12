Комплект запасних ножів
Запасні ножі для робота-газонокосарки, загартовані і заточені з обох сторін для забезпечення високої якості зрізу трави і довгого терміну служби.
Комплект запасних ножів включає 6 ножів для робота-газонокосарки, що забезпечують акуратне скошування газонної трави. Переворот ножів на 180 ° дозволяє продовжити термін їх служби. Довгий термін служби запасних ножів забезпечується також загартуванням і двостороннім заточуванням лез. Заміна ножів здійснюється дуже легко і швидко - за допомогою доданих запасних гвинтів і гайкового ключа.
Особливості та переваги
Леза заточені з обох боків
- Зрізають траву як бритва
- Леза залишаються гострими вдвічі довше.
Леза заточені і загартовані
- Загартовані леза мають довший термін служби, тому їх не потрібно замінювати так часто.
- Час роботи подвоюється поворотом лопастей на 180° на кріпильному гвинті.
Набір включає шість ріжучих ножів, гайковий ключ для ослаблення кріпильних гвинтів, а також змінні гвинти
- Легка зміна леза.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|6
|Вага (кг)
|0,009
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,155
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 19,5 x 1
Області застосування
- Газон