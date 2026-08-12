Комплект запасних ножів

Запасні ножі для робота-газонокосарки, загартовані і заточені з обох сторін для забезпечення високої якості зрізу трави і довгого терміну служби.

Комплект запасних ножів включає 6 ножів для робота-газонокосарки, що забезпечують акуратне скошування газонної трави. Переворот ножів на 180 ° дозволяє продовжити термін їх служби. Довгий термін служби запасних ножів забезпечується також загартуванням і двостороннім заточуванням лез. Заміна ножів здійснюється дуже легко і швидко - за допомогою доданих запасних гвинтів і гайкового ключа.

Особливості та переваги
Леза заточені з обох боків
  • Зрізають траву як бритва
  • Леза залишаються гострими вдвічі довше.
Леза заточені і загартовані
  • Загартовані леза мають довший термін служби, тому їх не потрібно замінювати так часто.
  • Час роботи подвоюється поворотом лопастей на 180° на кріпильному гвинті.
Набір включає шість ріжучих ножів, гайковий ключ для ослаблення кріпильних гвинтів, а також змінні гвинти
  • Легка зміна леза.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 6
Вага (кг) 0,009
Вага (з упаковкою) (кг) 0,155
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 70 x 19,5 x 1
Сумісна техніка
Області застосування
  • Газон