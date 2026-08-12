Комплект запасних ножів включає 6 ножів для робота-газонокосарки, що забезпечують акуратне скошування газонної трави. Переворот ножів на 180 ° дозволяє продовжити термін їх служби. Довгий термін служби запасних ножів забезпечується також загартуванням і двостороннім заточуванням лез. Заміна ножів здійснюється дуже легко і швидко - за допомогою доданих запасних гвинтів і гайкового ключа.