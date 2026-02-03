Комплект запасних сопел для T-Racer
Високоякісні запасні сопла швидко встановлюються і підходять до насадок для очищення поверхонь T-Racer T 7 Plus, T 5 і T 450. До комплекту входять сопла для апаратів високого тиску різних класів продуктивності.
Високоякісні запасні сопла дозволяють швидко і легко замінювати сопла в насадках для очищення поверхонь T-Racer T 7 Plus, T 5 і T 450. У комплект входять три пари сопел для апаратів високого тиску різних класів продуктивності і дві кріпильні скоби. Для насадок T-Racer T 7 Plus та T 450 включені також потужне сопло для очищення кутових і крайових ділянок і сопло для промивання очищеної поверхні.
Особливості та переваги
Запасне сопло
- Легка і проста заміна сопел
- Висока якість для довгого терміну служби
Високий тиск - плоский струмінь
- Видалення навіть застарілих забруднень
Легке очищення завдяки високому тиску
- Ефективне відділення бруду і ретельне очищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,019
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,029
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 18
