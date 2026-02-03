Комплект запасних сопел для T-Racer

Високоякісні запасні сопла швидко встановлюються і підходять до насадок для очищення поверхонь T-Racer T 7 Plus, T 5 і T 450. До комплекту входять сопла для апаратів високого тиску різних класів продуктивності.

Високоякісні запасні сопла дозволяють швидко і легко замінювати сопла в насадках для очищення поверхонь T-Racer T 7 Plus, T 5 і T 450. У комплект входять три пари сопел для апаратів високого тиску різних класів продуктивності і дві кріпильні скоби. Для насадок T-Racer T 7 Plus та T 450 включені також потужне сопло для очищення кутових і крайових ділянок і сопло для промивання очищеної поверхні.

Особливості та переваги
Запасне сопло
  • Легка і проста заміна сопел
  • Висока якість для довгого терміну служби
Високий тиск - плоский струмінь
  • Видалення навіть застарілих забруднень
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Ефективне відділення бруду і ретельне очищення.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,019
Вага (з упаковкою) (кг) 0,029
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 18

