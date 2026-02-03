Високоякісні запасні сопла дозволяють швидко і легко замінювати сопла в насадках для очищення поверхонь T-Racer T 7 Plus, T 5 і T 450. У комплект входять три пари сопел для апаратів високого тиску різних класів продуктивності і дві кріпильні скоби. Для насадок T-Racer T 7 Plus та T 450 включені також потужне сопло для очищення кутових і крайових ділянок і сопло для промивання очищеної поверхні.