Контейнер з приладдям для мандрівників

У комплекті Adventure зібрані оптимальні аксесуари для легкого очищення обладнання. Ідеально підходить для тих, хто багато подорожує.

Ідеально підходить для тих, хто багато подорожує: з комплектом Adventure і оптимально підібраними аксесуарами, дорожній інвентар може бути легко очищений. Універсальна щітка, яка приєднується до пістолета, ефективно видаляє стійкі забруднення, не пошкоджуючи оброблювані поверхні. У комплекті з всмоктуючим шлангом для альтернативних джерел води, таких як каністри і бочки з водою. А також спеціальний контейнер для зберігання аксесуарів, який можна прикріпити до апарату.

Особливості та переваги
Контейнер для аксесуарів
  • Можна прикріпити до апарату для зручного зберігання.
Універсальна щітка
  • Видаляє стійкий бруд.
Всмоктуючий шланг
  • Для використання альтернативних джерел води, таких як колодязі або каністри.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,613
Вага (з упаковкою) (кг) 0,755
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Комплектація

  • Коробка для зберігання
  • Універсальна щітка
  • Всмоктуючий шланг

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Взуття / похідні черевики
  • Прогулянкові коляски / дитячі машини
  • Тенти / туристичне спорядження
  • Велосипеди