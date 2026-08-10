Ідеально підходить для тих, хто багато подорожує: з комплектом Adventure і оптимально підібраними аксесуарами, дорожній інвентар може бути легко очищений. Універсальна щітка, яка приєднується до пістолета, ефективно видаляє стійкі забруднення, не пошкоджуючи оброблювані поверхні. У комплекті з всмоктуючим шлангом для альтернативних джерел води, таких як каністри і бочки з водою. А також спеціальний контейнер для зберігання аксесуарів, який можна прикріпити до апарату.