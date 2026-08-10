Контейнер з приладдям для мандрівників
У комплекті Adventure зібрані оптимальні аксесуари для легкого очищення обладнання. Ідеально підходить для тих, хто багато подорожує.
Ідеально підходить для тих, хто багато подорожує: з комплектом Adventure і оптимально підібраними аксесуарами, дорожній інвентар може бути легко очищений. Універсальна щітка, яка приєднується до пістолета, ефективно видаляє стійкі забруднення, не пошкоджуючи оброблювані поверхні. У комплекті з всмоктуючим шлангом для альтернативних джерел води, таких як каністри і бочки з водою. А також спеціальний контейнер для зберігання аксесуарів, який можна прикріпити до апарату.
Особливості та переваги
Контейнер для аксесуарів
- Можна прикріпити до апарату для зручного зберігання.
Універсальна щітка
- Видаляє стійкий бруд.
Всмоктуючий шланг
- Для використання альтернативних джерел води, таких як колодязі або каністри.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,613
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,755
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Комплектація
- Коробка для зберігання
- Універсальна щітка
- Всмоктуючий шланг
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Області застосування
- Взуття / похідні черевики
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Тенти / туристичне спорядження
- Велосипеди