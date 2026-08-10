Контейнер з приладдям для велосипедистів

Комплект аксесуарів Bike оптимально підходить для очищення велосипедів і їх обладнання.

З аксесуарами в комплекті Bike можна легко і ретельно очистити велосипед і його приладдя. Універсальна щітка з м'якою щетиною приєднується до пістолета і видаляє бруд. З миючим засобом можна видалити весь бруд на велосипеді. За допомогою високоякісної м'якої серветки з мікроволокна можна висушити очищені предмети перед їх складанням на зберігання. У комплекті з спеціальним контейнером для зберігання аксесуарів, який можна прикріпити до апарату.

Особливості та переваги
Контейнер для аксесуарів
  • Можна прикріпити до апарату для зручного зберігання.
Універсальна щітка
  • Видаляє навіть стійкий бруд.
Засіб для чищення велосипедів / мотоциклів
  • Для оптимального очищення велосипедів і велотехніки.
Високоякісна мікроволоконна серветка
  • Для сушки очищених предметів в якості підготовки до їх зберігання.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 80% поліестер, 20% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 1,177
Вага (з упаковкою) (кг) 1,341
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Комплектація

  • Коробка для зберігання
  • Універсальна щітка
  • Серветка з мікроволокна
  • Очищення мотоциклів/велосипедів

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Велосипеди
  • Взуття / похідні черевики
  • Прогулянкові коляски / дитячі машини