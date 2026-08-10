З аксесуарами в комплекті Bike можна легко і ретельно очистити велосипед і його приладдя. Універсальна щітка з м'якою щетиною приєднується до пістолета і видаляє бруд. З миючим засобом можна видалити весь бруд на велосипеді. За допомогою високоякісної м'якої серветки з мікроволокна можна висушити очищені предмети перед їх складанням на зберігання. У комплекті з спеціальним контейнером для зберігання аксесуарів, який можна прикріпити до апарату.