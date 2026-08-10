Контейнер з приладдям для велосипедистів
Комплект аксесуарів Bike оптимально підходить для очищення велосипедів і їх обладнання.
З аксесуарами в комплекті Bike можна легко і ретельно очистити велосипед і його приладдя. Універсальна щітка з м'якою щетиною приєднується до пістолета і видаляє бруд. З миючим засобом можна видалити весь бруд на велосипеді. За допомогою високоякісної м'якої серветки з мікроволокна можна висушити очищені предмети перед їх складанням на зберігання. У комплекті з спеціальним контейнером для зберігання аксесуарів, який можна прикріпити до апарату.
Особливості та переваги
Контейнер для аксесуарів
- Можна прикріпити до апарату для зручного зберігання.
Універсальна щітка
- Видаляє навіть стійкий бруд.
Засіб для чищення велосипедів / мотоциклів
- Для оптимального очищення велосипедів і велотехніки.
Високоякісна мікроволоконна серветка
- Для сушки очищених предметів в якості підготовки до їх зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,177
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,341
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Комплектація
- Коробка для зберігання
- Універсальна щітка
- Серветка з мікроволокна
- Очищення мотоциклів/велосипедів
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Області застосування
- Велосипеди
- Взуття / похідні черевики
- Прогулянкові коляски / дитячі машини