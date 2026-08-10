Контейнер з приладдям для власників домашніх тварин

З комплектом аксесуарів Pet можна легко очистити домашніх тварин / лапи собак.

Комплект аксесуарів включає в себе насадку з конусним соплом, яка ідеально підходить для чищення тварин, наприклад, собак або їх лап, спеціальну щітку для чистки шерсті і високоякісну серветку з віскози для сушки. Всі аксесуари вкладаються в спеціальний контейнер для зберігання, який можна прикріпити до апарату.

Особливості та переваги
Контейнер для аксесуарів
  • Можна прикріпити до апарату для зручного зберігання.
Конусний струмінь
  • Створює делікатний струмінь.
Щітка
  • Removes stubborn dirt from the animal's fur.
Спеціальна серветка з мікрофібри
  • Для висушування шерсты тварин після миття
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 80% поліестер, 20% поліамід
Колір чорний
Вага (кг) 0,699
Вага (з упаковкою) (кг) 0,864
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Комплектація

  • Коробка для зберігання
  • Щітка
  • Серветка
  • Конічна форсунка

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Домашні тварини / собаки