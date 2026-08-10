Комплект аксесуарів включає в себе насадку з конусним соплом, яка ідеально підходить для чищення тварин, наприклад, собак або їх лап, спеціальну щітку для чистки шерсті і високоякісну серветку з віскози для сушки. Всі аксесуари вкладаються в спеціальний контейнер для зберігання, який можна прикріпити до апарату.