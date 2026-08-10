Контейнер з приладдям для власників домашніх тварин
З комплектом аксесуарів Pet можна легко очистити домашніх тварин / лапи собак.
Комплект аксесуарів включає в себе насадку з конусним соплом, яка ідеально підходить для чищення тварин, наприклад, собак або їх лап, спеціальну щітку для чистки шерсті і високоякісну серветку з віскози для сушки. Всі аксесуари вкладаються в спеціальний контейнер для зберігання, який можна прикріпити до апарату.
Особливості та переваги
Контейнер для аксесуарів
- Можна прикріпити до апарату для зручного зберігання.
Конусний струмінь
- Створює делікатний струмінь.
Щітка
- Removes stubborn dirt from the animal's fur.
Спеціальна серветка з мікрофібри
- Для висушування шерсты тварин після миття
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,699
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,864
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Комплектація
- Коробка для зберігання
- Щітка
- Серветка
- Конічна форсунка
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Області застосування
- Домашні тварини / собаки