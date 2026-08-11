Котушка з ліскою діаметром 1,6 мм

Котушка з крученою ліскою гарантує чудову якість зрізу навіть у важкодоступних місцях. Підходить до моделей LTR 18-25 Battery і LTR 18-30 Battery.

Котушка з крученою ліскою в тримері Kärcher автоматично подає ліску в робочу зону, забезпечуючи її оптимальну довжину для ідеального зрізу. Заміна котушки відбувається швидко і без використання інструментів, що робить експлуатацію максимально зручною. Компактний і маневрений, тример легко справляється з ділянками вздовж стін та навколо чагарників, де звичайним газонокосаркам складно працювати. Його низький рівень шуму забезпечує комфорт під час використання, а моделі LTR 18-25 Battery та LTR 18-30 Battery ідеально підходять для створення бездоганно рівного газону навіть у найскладніших куточках саду.

Особливості та переваги
Кручена ліска
  • Точно, тихо і надійно - все це гарантовано за допомогою крученої ліски.
Автоматична подача ліски
  • Ліска автоматично подовжується для збереження оптимальної робочої ширини.
Заміна котушки з ліскою без застосування інструментів
  • Кілька простих рухів роблять можливою заміну котушки без інструментів.
Корпус котушки
  • У комплект поставки разом з котушкою входить і відповідний ковпачок.
Універсальні можливості
  • Міцна ліска дозволяє легко викошувати траву у важкодоступних місцях.
Специфікації

Технічні характеристики

Товщина лінії (мм) 1,6
Довжина ліски в котушці (м) 3,6
Колір чорний
Вага (кг) 0,048
Вага (з упаковкою) (кг) 0,059
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 75 x 75 x 34
Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками