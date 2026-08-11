Котушка з крученою ліскою в тримері Kärcher автоматично подає ліску в робочу зону, забезпечуючи її оптимальну довжину для ідеального зрізу. Заміна котушки відбувається швидко і без використання інструментів, що робить експлуатацію максимально зручною. Компактний і маневрений, тример легко справляється з ділянками вздовж стін та навколо чагарників, де звичайним газонокосаркам складно працювати. Його низький рівень шуму забезпечує комфорт під час використання, а моделі LTR 18-25 Battery та LTR 18-30 Battery ідеально підходять для створення бездоганно рівного газону навіть у найскладніших куточках саду.