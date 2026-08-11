Котушка з ліскою діаметром 1,6 мм (3 шт. в упаковці)
Котушка з крученою ліскою діаметром 1,6 мм в упаковці з трьох штук гарантує чудову якість зрізу у важкодоступних місцях. Підходить до моделей LTR 18-25 Battery і LTR 18-30 Battery.
Котушка з крученою ліскою в тримері Kärcher автоматично регулює подачу ліски в робочу зону, забезпечуючи її оптимальну довжину для бездоганного зрізу. Заміна котушки виконується легко і без застосування інструментів, що значно спрощує використання. Завдяки компактному дизайну та маневреності, тример ефективно працює в зонах вздовж стін і навколо чагарників, де звичайні газонокосарки зазвичай не справляються. Низький рівень шуму гарантує комфортну роботу, а моделі LTR 18-25 Battery і LTR 18-30 Battery ідеально підходять для догляду за газоном навіть у найскладніших ділянках саду.
Особливості та переваги
Кручена ліска
- Точно, тихо і надійно - все це гарантовано за допомогою крученої ліски.
Автоматична подача ліски
- Ліска автоматично подається і тому завжди має ідеальну довжину.
Заміна котушки з ліскою без застосування інструментів
- Кілька простих рухів роблять можливою заміну котушки без інструментів.
Універсальні можливості
- Міцна ліска дозволяє легко викошувати траву у важкодоступних місцях.
Практична упаковка з трьома котушками
- 3 котушки забезпечують тривалу роботу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Товщина лінії (мм)
|1,6
|Довжина ліски в котушці (м)
|3,6
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,033
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,087
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|55 x 55 x 24
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками