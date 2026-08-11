Котушка з крученою ліскою в тримері Kärcher автоматично регулює подачу ліски в робочу зону, забезпечуючи її оптимальну довжину для бездоганного зрізу. Заміна котушки виконується легко і без застосування інструментів, що значно спрощує використання. Завдяки компактному дизайну та маневреності, тример ефективно працює в зонах вздовж стін і навколо чагарників, де звичайні газонокосарки зазвичай не справляються. Низький рівень шуму гарантує комфортну роботу, а моделі LTR 18-25 Battery і LTR 18-30 Battery ідеально підходять для догляду за газоном навіть у найскладніших ділянках саду.