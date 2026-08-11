Котушка з крученою ліскою тримера Kärcher забезпечує ідеальну якість стрижки навіть у найскладніших куточках саду. Кручена ліска автоматично подається в робочу зону, що гарантує стабільно точний зріз без зайвих зусиль. Це дозволяє працювати безперервно, зберігаючи високу якість результату. Тример стане незамінним інструментом для ділянок навколо чагарників або вздовж стін, де звичайні газонокосарки безсилі. Низький рівень шуму під час роботи забезпечує комфорт, а проста заміна котушки без використання інструментів робить обслуговування тримера максимально зручним. Котушка з ліскою підходить для моделей LTR 3-18 Dual і LTR 36-33 Battery, допомагаючи створити ідеально рівний газон.