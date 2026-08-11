Котушка з ліскою діаметром 2,0 мм
Котушка з крученою ліскою гарантує чудову якість зрізу навіть у важкодоступних місцях. Підходить до моделей LTR 3-18 Dual, а також LTR 36-33 Battery.
Котушка з крученою ліскою тримера Kärcher забезпечує ідеальну якість стрижки навіть у найскладніших куточках саду. Кручена ліска автоматично подається в робочу зону, що гарантує стабільно точний зріз без зайвих зусиль. Це дозволяє працювати безперервно, зберігаючи високу якість результату. Тример стане незамінним інструментом для ділянок навколо чагарників або вздовж стін, де звичайні газонокосарки безсилі. Низький рівень шуму під час роботи забезпечує комфорт, а проста заміна котушки без використання інструментів робить обслуговування тримера максимально зручним. Котушка з ліскою підходить для моделей LTR 3-18 Dual і LTR 36-33 Battery, допомагаючи створити ідеально рівний газон.
Особливості та переваги
Кручена ліска
- Точно, тихо і надійно - все це гарантовано за допомогою крученої ліски.
Автоматична подача ліски
- Ліска автоматично подовжується для збереження оптимальної робочої ширини.
Заміна котушки з ліскою без застосування інструментів
- Кілька простих рухів роблять можливою заміну котушки без інструментів.
Практичний ковпачок
- У комплект поставки разом з котушкою входить і відповідний ковпачок.
Універсальні можливості
- Міцна ліска дозволяє легко викошувати траву у важкодоступних місцях.
Специфікації
Технічні характеристики
|Товщина лінії (мм)
|2
|Довжина ліски в котушці (м)
|3,4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,067
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 34
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками