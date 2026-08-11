Котушка з ліскою діаметром 2,0 мм (3 шт. в упаковці)
Котушка з крученою волосінню діаметром 2,0 мм в упаковці з трьох штук гарантує чудову якість зрізу у важкодоступних місцях. Підходить до моделей LTR 3-18 Dual і LTR 36-33 Battery.
Котушка з крученою ліскою в тримері Kärcher гарантує відмінну якість стрижки навіть у важкодоступних місцях вашого саду. Завдяки автоматичній подачі ліски в робочу зону, забезпечується точний і стабільний зріз без додаткових зусиль. Це дозволяє працювати безперервно, досягаючи чудового результату. Тример стане незамінним для обробки зон навколо чагарників і вздовж стін, де звичайні газонокосарки не впораються. Його тиха робота забезпечує комфорт для вас і оточуючих, а легка заміна котушки без використання інструментів робить процес експлуатації ще зручнішим. Котушка з ліскою сумісна з моделями LTR 3-18 Dual і LTR 36-33 Battery, допомагаючи досягти ідеально рівного покриття газону.
Особливості та переваги
Кручена ліска
- Точно, тихо і надійно - все це гарантовано за допомогою крученої ліски.
Автоматична подача ліски
- Ліска автоматично подається і тому завжди має ідеальну довжину.
Заміна котушки з ліскою без застосування інструментів
- Кілька простих рухів роблять можливою заміну котушки без інструментів.
Універсальні можливості
- Міцна ліска дозволяє легко викошувати траву у важкодоступних місцях.
Практична упаковка з трьома котушками
- 3 котушки забезпечують тривалу роботу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Товщина лінії (мм)
|2
|Довжина ліски в котушці (м)
|3,4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,033
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,087
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|55 x 55 x 24
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками