Котушка з крученою ліскою в тримері Kärcher гарантує відмінну якість стрижки навіть у важкодоступних місцях вашого саду. Завдяки автоматичній подачі ліски в робочу зону, забезпечується точний і стабільний зріз без додаткових зусиль. Це дозволяє працювати безперервно, досягаючи чудового результату. Тример стане незамінним для обробки зон навколо чагарників і вздовж стін, де звичайні газонокосарки не впораються. Його тиха робота забезпечує комфорт для вас і оточуючих, а легка заміна котушки без використання інструментів робить процес експлуатації ще зручнішим. Котушка з ліскою сумісна з моделями LTR 3-18 Dual і LTR 36-33 Battery, допомагаючи досягти ідеально рівного покриття газону.