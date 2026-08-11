Кришка всмоктуючої насадки для підвищення ефективності збирання (для жовтих FC 5)

Удосконалена кришка всмоктуючої насадки - для більш ефективного збору бруду. Для жовтих апаратів серії FC 5.

Більше жодних надокучливих клубків пилу на підлозі: Нова кришка всмоктуючої насадки для апаратів FC 5 з вбудованим пристроєм для збору ниток і розширеним повітряним каналом забезпечує ще більш ефективний збір крупного сміття - і тим самим покращує кінцевий результат прибирання. Ідеальне доповнення до будь-яких жовтих апаратів серії FC 5.

Особливості та переваги
Вбудований пристрій для збору ниток
  • Вбудовані підхвати для волосся і шерсті забезпечують оптимальне захоплення клубків пилу та іншого дрібного сміття.
Всмоктуючий канал збільшеної ширини
  • Більш ефективний збір великого сміття, наприклад, клубків волосся.
Легка заміна
  • Легка і швидка заміна кришки.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (кг) 0,18
Вага (з упаковкою) (кг) 0,276
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 300 x 100 x 34