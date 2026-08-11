Кришка всмоктуючої насадки для підвищення ефективності збирання (для жовтих FC 5)
Удосконалена кришка всмоктуючої насадки - для більш ефективного збору бруду. Для жовтих апаратів серії FC 5.
Більше жодних надокучливих клубків пилу на підлозі: Нова кришка всмоктуючої насадки для апаратів FC 5 з вбудованим пристроєм для збору ниток і розширеним повітряним каналом забезпечує ще більш ефективний збір крупного сміття - і тим самим покращує кінцевий результат прибирання. Ідеальне доповнення до будь-яких жовтих апаратів серії FC 5.
Особливості та переваги
Вбудований пристрій для збору ниток
- Вбудовані підхвати для волосся і шерсті забезпечують оптимальне захоплення клубків пилу та іншого дрібного сміття.
Всмоктуючий канал збільшеної ширини
- Більш ефективний збір великого сміття, наприклад, клубків волосся.
Легка заміна
- Легка і швидка заміна кришки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,276
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 100 x 34