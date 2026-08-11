Більше жодних надокучливих клубків пилу на підлозі: Нова кришка всмоктуючої насадки для апаратів FC 5 з вбудованим пристроєм для збору ниток і розширеним повітряним каналом забезпечує ще більш ефективний збір крупного сміття - і тим самим покращує кінцевий результат прибирання. Ідеальне доповнення до будь-яких жовтих апаратів серії FC 5.