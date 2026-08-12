Кутова міні-насадка XS, 90°
Кутова міні-насадка для роботи в обмеженому просторі спрямовує струмінь води вбік під кутом 90°. Боковий виліт — 63 мм, довжина — 240 мм. У комплект входять накидна гайка, подовжувач 100 мм, кутовий адаптер 90° і сопло.
Кутова міні-насадка призначена для роботи в обмеженому просторі та спрямовує струмінь води вбік під кутом 90°. Боковий виліт становить 63 мм, загальна довжина — 240 мм. Комплект складається з 4 елементів: накидної гайки, подовжувача 100 мм (5.321-971.0), кутового адаптера 90° (5.321-973.0) та соплового наконечника (5.321-977.0). За потреби можна використовувати будь-яку кількість подовжувачів. Кутовий адаптер і сопловий наконечник також доступні для замовлення окремо.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,17
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,177
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 40