Кутова міні-насадка призначена для роботи в обмеженому просторі та спрямовує струмінь води вбік під кутом 90°. Боковий виліт становить 63 мм, загальна довжина — 240 мм. Комплект складається з 4 елементів: накидної гайки, подовжувача 100 мм (5.321-971.0), кутового адаптера 90° (5.321-973.0) та соплового наконечника (5.321-977.0). За потреби можна використовувати будь-яку кількість подовжувачів. Кутовий адаптер і сопловий наконечник також доступні для замовлення окремо.