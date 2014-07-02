Кутова струменева трубка

Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів). Сумісна з побутовими міні-мийками високого тиску Kärcher серії К2 - К7.

Особливості та переваги
Дуже довга (приблизно 1 м) вигнута струменева трубка
  • Легке очищення важкодоступних місць (наприклад, ринв або днищ автомобілів)
Легке очищення завдяки високому тиску
  • Потужне і ефективне очищення
Високий тиск - плоский струмінь
  • Рівномірне очищення та видалення стійких забруднень
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,508
Вага (з упаковкою) (кг) 0,611
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 930 x 43 x 116

Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Для очищення сміттєвих контейнерів.
  • Для очищення великих бочок для води
  • Для очищення колісних дисків
  • Для очищення бочок
  • Сходи
Запчастини для Кутова струменева трубка

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

