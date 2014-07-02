Кутова струменева трубка
Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).
Особливості та переваги
Дуже довга (приблизно 1 м) вигнута струменева трубка
- Легке очищення важкодоступних місць (наприклад, ринв або днищ автомобілів)
Легке очищення завдяки високому тиску
- Потужне і ефективне очищення
Високий тиск - плоский струмінь
- Рівномірне очищення та видалення стійких забруднень
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,508
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,611
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|930 x 43 x 116
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Для очищення великих бочок для води
- Для очищення колісних дисків
- Для очищення бочок
- Сходи
Запчастини для Кутова струменева трубка
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.