Ланцюг для CNS 18-30 Battery
Ланцюг для 30-сантиметрової шини акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery гарантує високу якість розпилювання. Ланцюг легко замінюється завдяки системі натягу, що не вимагає застосування інструментів.
Ланцюг для 30-сантиметрової шини акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery легко і швидко встановлюється завдяки зручній системі натягу і гарантує оптимальну продуктивність розпилювання. Він вирізняється довговічністю, універсальними можливостями та низьким рівнем вібрацій і віддачі.
Особливості та переваги
Якісний ланцюг
- Забезпечує постійну високу якість розпилювання акумуляторними ланцюговими пилами Kärcher.
Ланцюг можна замінити без інструментів
- Заміна ланцюга не потребує зусиль.
Низький ефект віддачі
- Низький рівень віддачі за високої потужності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|срібний
|Вага (кг)
|0,112
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,134
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 35 x 5
Області застосування
- Спилювання невеликих дерев
- Гілки
- Дрова