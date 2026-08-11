Ланцюг для CNS 18-30 Battery

Ланцюг для 30-сантиметрової шини акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery гарантує високу якість розпилювання. Ланцюг легко замінюється завдяки системі натягу, що не вимагає застосування інструментів.

Ланцюг для 30-сантиметрової шини акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery легко і швидко встановлюється завдяки зручній системі натягу і гарантує оптимальну продуктивність розпилювання. Він вирізняється довговічністю, універсальними можливостями та низьким рівнем вібрацій і віддачі.

Особливості та переваги
Якісний ланцюг
  • Забезпечує постійну високу якість розпилювання акумуляторними ланцюговими пилами Kärcher.
Ланцюг можна замінити без інструментів
  • Заміна ланцюга не потребує зусиль.
Низький ефект віддачі
  • Низький рівень віддачі за високої потужності.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір срібний
Вага (кг) 0,112
Вага (з упаковкою) (кг) 0,134
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 430 x 35 x 5
Області застосування
  • Спилювання невеликих дерев
  • Гілки
  • Дрова