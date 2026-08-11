Ланцюг для PSW 18-20 Battery

Низький рівень вібрацій і простота заміни: ланцюг для 20-сантиметрової шини акумуляторного висоторіза PSW 18-20 Battery забезпечує найвищу якість обрізки.

Ланцюг для 20-сантиметрової шини акумуляторного висоторізу PSW 18-20 Battery дуже легко і швидко встановлюється завдяки зручній системі натягу і гарантує оптимальну продуктивність обрізки. Він відрізняється довговічністю, універсальними можливостями і низьким рівнем вібрацій.

Особливості та переваги
Якісний ланцюг
  • Завжди домагайтеся найвищої якості різання за допомогою акумуляторної пили Kärcher.
Замінити ланцюг легко
  • Заміна ланцюга за допомогою простої системи натягу ланцюга виконується без зусиль.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір срібний
Вага (кг) 0,08
Вага (з упаковкою) (кг) 0,099
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 330 x 35 x 5
Сумісна техніка
Області застосування
  • Гілки