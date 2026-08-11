Ланцюг для PSW 18-20 Battery
Низький рівень вібрацій і простота заміни: ланцюг для 20-сантиметрової шини акумуляторного висоторіза PSW 18-20 Battery забезпечує найвищу якість обрізки.
Ланцюг для 20-сантиметрової шини акумуляторного висоторізу PSW 18-20 Battery дуже легко і швидко встановлюється завдяки зручній системі натягу і гарантує оптимальну продуктивність обрізки. Він відрізняється довговічністю, універсальними можливостями і низьким рівнем вібрацій.
Особливості та переваги
Якісний ланцюг
- Завжди домагайтеся найвищої якості різання за допомогою акумуляторної пили Kärcher.
Замінити ланцюг легко
- Заміна ланцюга за допомогою простої системи натягу ланцюга виконується без зусиль.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|срібний
|Вага (кг)
|0,08
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,099
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 35 x 5
Області застосування
- Гілки