Міцні леза для тримера, що постачаються у вигляді зручного набору з 10 штук, дають змогу точно й акуратно зрізати мох та бур’яни навіть у важкодоступних місцях саду. Вони підходять до всіх акумуляторних тримерів Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В. Ще однією перевагою є простота заміни лез, що здійснюється без застосування інструментів.