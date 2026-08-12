Леза для тримера
Міцні леза для тримера дозволяють легко видаляти бур'яни навіть у важкодоступних місцях. Вони сумісні з усіма акумуляторними тримерами Kärcher на платформі Battery Power 18 та 36 В.
Міцні леза для тримера, що постачаються у вигляді зручного набору з 10 штук, дають змогу точно й акуратно зрізати мох та бур’яни навіть у важкодоступних місцях саду. Вони підходять до всіх акумуляторних тримерів Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В. Ще однією перевагою є простота заміни лез, що здійснюється без застосування інструментів.
Особливості та переваги
Результат скошування
- Міцні леза забезпечують ефективне та акуратне скошування навіть густої рослинності.
Універсальні можливості
- Леза дозволяють легко скошувати траву у важкодоступних місцях саду.
Заміна леза тримера без інструментів
- Дуже проста заміна лез, що фіксуються за допомогою фіксатора.
Практична упаковка
- Комплект поставки, що включає 10 лез, забезпечує тривалу інтенсивну роботу.
Ідеально підібрані аксесуари
- Сумісність з усіма акумуляторними тримерами Kärcher з напругою живлення 18 і 36 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість лопастей
|2
|Робоча ширина (см)
|23
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,002
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,039
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 40 x 4
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками