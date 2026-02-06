М'яка щітка, щетина якої забезпечує дбайливе та ретельне очищення поверхонь, була розроблена як опція для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax. Її ширина і тонка похила щетина овального перерізу оптимально підходять для ефективного видалення пилу з чутливих поверхонь як великих, і малих розмірів.