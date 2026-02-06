М'яка щітка

Швидко та дбайливо очищає чутливі поверхні: м'яка щітка, що є ідеальним доповненням до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.

М'яка щітка, щетина якої забезпечує дбайливе та ретельне очищення поверхонь, була розроблена як опція для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax. Її ширина і тонка похила щетина овального перерізу оптимально підходять для ефективного видалення пилу з чутливих поверхонь як великих, і малих розмірів.

Особливості та переваги
М'яка щетина
  • Не залишає слідів на чутливих поверхнях.
Похила щетина
  • Дозволяє легко очищати поверхні великої площі.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,095
Вага (з упаковкою) (кг) 0,17
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 410 x 45 x 55
Області застосування
  • Меблі
