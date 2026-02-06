М'яка щітка
Швидко та дбайливо очищає чутливі поверхні: м'яка щітка, що є ідеальним доповненням до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.
М'яка щітка, щетина якої забезпечує дбайливе та ретельне очищення поверхонь, була розроблена як опція для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax. Її ширина і тонка похила щетина овального перерізу оптимально підходять для ефективного видалення пилу з чутливих поверхонь як великих, і малих розмірів.
Особливості та переваги
М'яка щетина
- Не залишає слідів на чутливих поверхнях.
Похила щетина
- Дозволяє легко очищати поверхні великої площі.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,095
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,17
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 45 x 55
Сумісна техніка
Області застосування
- Меблі