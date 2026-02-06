Мийна щітка нерухлива
Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Karcher серій K3 - K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.
Особливості та переваги
Дуже м'які щетинки
- Можна чистити чутливі поверхні
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,186
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,206
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|333 x 82 x 164
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Меблі для саду/тераси/балкона