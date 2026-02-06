Мийна щітка нерухлива

Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Karcher серій K3 - K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.

Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Karcher серій K3 - K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.

Особливості та переваги
Дуже м'які щетинки
  • Можна чистити чутливі поверхні
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,186
Вага (з упаковкою) (кг) 0,206
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 333 x 82 x 164
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Меблі для саду/тераси/балкона
