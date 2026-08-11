Особливо стійкі забруднення (наприклад, наліт клейкого пилку на садових меблях або присохлий бруд на квітковій діжці) не вдається просто змити струменем води. У такому випадку необхідна відповідна щітка. Мийна щітка WB 24 Handheld, розроблена спеціально для апаратів середнього тиску Kärcher, гарантує чудові результати чищення. Спочатку поверхня зволожується віяловим струменем води, а потім обробляється щетиною дуже великої довжини. При цьому можливість повороту щіткової головки з кроком 90° дозволяє зручно очищати різні місця. В кінці бруд, що був відокремлений від поверхні, змивається віяловим струменем води. Подача води проводиться тільки при натиснутому важелі апарату, що забезпечує її економне використання, а також сприяє заощадженню заряду акумулятора. Роз'єм Quick Connect дозволяє однією рукою від'єднати від подовжувальної трубки мийну щітку і встановити замість неї іншу приналежність системи Handheld. Щітка WB 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher (KHB 5 Battery і наступними моделями), але не підходить до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7.