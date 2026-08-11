Мийна щітка WB 24
Мийна щітка WB 24 Handheld для апаратів середнього тиску Kärcher, оснащена вбудованим віяловим соплом, доповнює зусилля струменю води механічним впливом довгої щетини.
Особливо стійкі забруднення (наприклад, наліт клейкого пилку на садових меблях або присохлий бруд на квітковій діжці) не вдається просто змити струменем води. У такому випадку необхідна відповідна щітка. Мийна щітка WB 24 Handheld, розроблена спеціально для апаратів середнього тиску Kärcher, гарантує чудові результати чищення. Спочатку поверхня зволожується віяловим струменем води, а потім обробляється щетиною дуже великої довжини. При цьому можливість повороту щіткової головки з кроком 90° дозволяє зручно очищати різні місця. В кінці бруд, що був відокремлений від поверхні, змивається віяловим струменем води. Подача води проводиться тільки при натиснутому важелі апарату, що забезпечує її економне використання, а також сприяє заощадженню заряду акумулятора. Роз'єм Quick Connect дозволяє однією рукою від'єднати від подовжувальної трубки мийну щітку і встановити замість неї іншу приналежність системи Handheld. Щітка WB 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher (KHB 5 Battery і наступними моделями), але не підходить до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7.
Особливості та переваги
Вбудоване віялове сопло
- Для ефективного використання води і економії заряду акумулятора.
Дуже довга і міцна щетина
- Ретельне видалення відкладень бруду, в т. ч. у важкодоступних місцях.
Можливість повороту щіткової головки з кроком 90 °
- Зручність роботи і досягнення чудових результатів чищення завдяки рухомий щітковій голівці.
Адаптер Quick Connect
- Легка заміна приладдя завдяки перевіреній системі Quick Connect.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,25
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,323
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|198 x 79 x 107
Області застосування
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Велосипеди
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Садові іграшки