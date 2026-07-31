Миюча голова HKF 30/14-E
Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.
Компактна миюча голова підходить, зокрема, для внутрішнього очищення бочок та інших ємностей з отвором діаметром 65 мм або більше. Вона приводиться в обертання електродвигуном, який вмикається в мережу змінного струму 24 В/50/60 Гц. Низька напруга гарантує високий рівень безпеки експлуатації миючої голови в умовах високої вогкості. Струмені з сопел, які обертаються з постійною швидкістю навколо 2 осей, досягають усіх зон ємності, яка очищається. Мала вага голови (4,9 кг) дає змогу обійтися без додаткових підвісних пристроїв. Голова може використовуватися за тиску до 140 бар, витрати води до 3000 л/год і її температури до 90 °C. Її габаритна довжина становить 1256 мм, а глибина занурення – 915 мм. Миюча голова легко і зручно приєднується до апарату високого тиску з підігрівом або без підігріву води шлангом високого тиску.
Особливості та переваги
Привід від електродвигуна 24 В/50/60 Гц.Постійна швидкість обертання не залежить від тиску і потоку води. Безпечна напруга 24 В Підвищена безпека праці.
Універсальні можливості.Повільне обертання і високий робочий тиск для досягнення оптимального результату очищення. Розрахована на витрату води до 3000 л/год і тиск до 140 бар. Придатність для внутрішнього очищення бочок, а також резервуарів середніх або великих розмірів.
Продуманий дизайнМаксимальна зручність роботи і технічного обслуговування. Простота у використанні: установка голови в ємність проводиться однією рукою. Стабільна частота обертання для досягнення постійно хороших результатів очищення.
Виконання з нержавіючої сталі (1.4301)
- Високоякісний матеріал для забезпечення довгого терміну служби.
- Підходить для використання води з додаванням миючих засобів Kärcher.
- Підходить для роботи з температурою води до 90 °C.
Легка вага та компактні розміри
- Універсальність і гнучкість застосування.
- Підходить для внутрішнього очищення ємностей з отворами діаметром 65 мм і більше.
- Мала вага голови (всього 4,9 кг) дає змогу обійтися без додаткових підвісних пристосувань.
Специфікації
Технічні характеристики
|Роз'єм високого тиску
|G3/8″
|Привід
|Електричний
|Кількість насадок (шт.)
|1 / 4
|Продуктивність (л/год)
|3000
|Частота обертання (об/хв)
|19
|Монтажна довжина (мм)
|915
|Напруга (В)
|24
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Тиск (бар)
|макс. 140
|Отвір у ємності (мм)
|хв. 65
|Температура (°C)
|макс. 90
|Вага (кг)
|4,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,55
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1256
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Області застосування
- Підходить для очищення кубічних контейнерів (IBC)
- Для внутрішнього очищення ємностей (у промисловості, на складах, у комунальному господарстві)
- Для очищення ємностей у харчовій, косметичній та хімічній промисловості
- Для очищення ємностей, які використовуються для транспортування хімічних продуктів
- Для очищення ємностей, які використовуються для транспортування харчових продуктів
- Для очищення стаціонарних ємностей у харчовій та хімічній промисловості