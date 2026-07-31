Миюча голова HKF 30/14-E

Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.

Компактна миюча голова підходить, зокрема, для внутрішнього очищення бочок та інших ємностей з отвором діаметром 65 мм або більше. Вона приводиться в обертання електродвигуном, який вмикається в мережу змінного струму 24 В/50/60 Гц. Низька напруга гарантує високий рівень безпеки експлуатації миючої голови в умовах високої вогкості. Струмені з сопел, які обертаються з постійною швидкістю навколо 2 осей, досягають усіх зон ємності, яка очищається. Мала вага голови (4,9 кг) дає змогу обійтися без додаткових підвісних пристроїв. Голова може використовуватися за тиску до 140 бар, витрати води до 3000 л/год і її температури до 90 °C. Її габаритна довжина становить 1256 мм, а глибина занурення – 915 мм. Миюча голова легко і зручно приєднується до апарату високого тиску з підігрівом або без підігріву води шлангом високого тиску.

Особливості та переваги
Миюча голова HKF 30/14-E: Привід від електродвигуна 24 В/50/60 Гц.
Привід від електродвигуна 24 В/50/60 Гц.
Постійна швидкість обертання не залежить від тиску і потоку води. Безпечна напруга 24 В Підвищена безпека праці.
Миюча голова HKF 30/14-E: Універсальні можливості.
Універсальні можливості.
Повільне обертання і високий робочий тиск для досягнення оптимального результату очищення. Розрахована на витрату води до 3000 л/год і тиск до 140 бар. Придатність для внутрішнього очищення бочок, а також резервуарів середніх або великих розмірів.
Миюча голова HKF 30/14-E: Продуманий дизайн
Продуманий дизайн
Максимальна зручність роботи і технічного обслуговування. Простота у використанні: установка голови в ємність проводиться однією рукою. Стабільна частота обертання для досягнення постійно хороших результатів очищення.
Виконання з нержавіючої сталі (1.4301)
  • Високоякісний матеріал для забезпечення довгого терміну служби.
  • Підходить для використання води з додаванням миючих засобів Kärcher.
  • Підходить для роботи з температурою води до 90 °C.
Легка вага та компактні розміри
  • Універсальність і гнучкість застосування.
  • Підходить для внутрішнього очищення ємностей з отворами діаметром 65 мм і більше.
  • Мала вага голови (всього 4,9 кг) дає змогу обійтися без додаткових підвісних пристосувань.
Специфікації

Технічні характеристики

Роз'єм високого тиску G3/8″
Привід Електричний
Кількість насадок (шт.) 1 / 4
Продуктивність (л/год) 3000
Частота обертання (об/хв) 19
Монтажна довжина (мм) 915
Напруга (В) 24
Частота (Гц) 50 - 60
Тиск (бар) макс. 140
Отвір у ємності (мм) хв. 65
Температура (°C) макс. 90
Вага (кг) 4,9
Вага (з упаковкою) (кг) 7,55
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1256
Сумісна техніка
Області застосування
  • Підходить для очищення кубічних контейнерів (IBC)
  • Для внутрішнього очищення ємностей (у промисловості, на складах, у комунальному господарстві)
  • Для очищення ємностей у харчовій, косметичній та хімічній промисловості
  • Для очищення ємностей, які використовуються для транспортування хімічних продуктів
  • Для очищення ємностей, які використовуються для транспортування харчових продуктів
  • Для очищення стаціонарних ємностей у харчовій та хімічній промисловості
Аксесуари