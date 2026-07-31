Компактна миюча голова підходить, зокрема, для внутрішнього очищення бочок та інших ємностей з отвором діаметром 65 мм або більше. Вона приводиться в обертання електродвигуном, який вмикається в мережу змінного струму 24 В/50/60 Гц. Низька напруга гарантує високий рівень безпеки експлуатації миючої голови в умовах високої вогкості. Струмені з сопел, які обертаються з постійною швидкістю навколо 2 осей, досягають усіх зон ємності, яка очищається. Мала вага голови (4,9 кг) дає змогу обійтися без додаткових підвісних пристроїв. Голова може використовуватися за тиску до 140 бар, витрати води до 3000 л/год і її температури до 90 °C. Її габаритна довжина становить 1256 мм, а глибина занурення – 915 мм. Миюча голова легко і зручно приєднується до апарату високого тиску з підігрівом або без підігріву води шлангом високого тиску.