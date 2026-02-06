Інноваційна збільшена миюча насадка «2 в 1» з подовжувальними трубками дозволяє підтримувати комфортну вертикальну позу під час очищення килимів середнього розміру. Елементи керування, розміщені на руків'ї, дають змогу очищати м'які меблі та інші текстильні поверхні удвічі швидше порівняно зі звичайними насадками. Це робить збільшену насадку ідеальним рішенням для глибокого очищення килимів і текстилю без зайвих зусиль і з мінімальними витратами часу. Сумісна з миючими пилососами Kärcher SE 3 Compact.