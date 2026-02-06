Миюча насадка XXL «2 в 1»

Збільшена миюча насадка «2 в 1» дає змогу очищати м'які меблі та килими середнього розміру без особливих зусиль і вдвічі швидше в порівнянні зі звичайною миючою насадкою для м'яких меблів.

Інноваційна збільшена миюча насадка «2 в 1» з подовжувальними трубками дозволяє підтримувати комфортну вертикальну позу під час очищення килимів середнього розміру. Елементи керування, розміщені на руків'ї, дають змогу очищати м'які меблі та інші текстильні поверхні удвічі швидше порівняно зі звичайними насадками. Це робить збільшену насадку ідеальним рішенням для глибокого очищення килимів і текстилю без зайвих зусиль і з мінімальними витратами часу. Сумісна з миючими пилососами Kärcher SE 3 Compact.

Особливості та переваги
Підходить для миючих пилососів Kärcher SE 3 Compact
Насадка збільшеної ширини
  • Очистить м'які меблі та килими великого розміру вдвічі швидше, ніж звичайна миюча насадка для м'яких меблів.
  • Чудовий результат за мінімальних витрат часу.
Функція екстракції
  • Для ретельного, глибокого очищення килимів, м'яких меблів і текстильних поверхонь будь-якого роду.
Прозоре оглядове вікно.
  • Забезпечує постійний контроль процесу чищення.
Випробувана технологія екстракції від Kärcher
  • Для оптимальних результатів прибирання.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (з упаковкою) (кг) 0,925
Сумісна техніка
Області застосування
  • Килими
  • Оббивка
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.