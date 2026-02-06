Миюча насадка XXL «2 в 1»
Збільшена миюча насадка «2 в 1» дає змогу очищати м'які меблі та килими середнього розміру без особливих зусиль і вдвічі швидше в порівнянні зі звичайною миючою насадкою для м'яких меблів.
Інноваційна збільшена миюча насадка «2 в 1» з подовжувальними трубками дозволяє підтримувати комфортну вертикальну позу під час очищення килимів середнього розміру. Елементи керування, розміщені на руків'ї, дають змогу очищати м'які меблі та інші текстильні поверхні удвічі швидше порівняно зі звичайними насадками. Це робить збільшену насадку ідеальним рішенням для глибокого очищення килимів і текстилю без зайвих зусиль і з мінімальними витратами часу. Сумісна з миючими пилососами Kärcher SE 3 Compact.
Особливості та переваги
Підходить для миючих пилососів Kärcher SE 3 Compact
Насадка збільшеної ширини
- Очистить м'які меблі та килими великого розміру вдвічі швидше, ніж звичайна миюча насадка для м'яких меблів.
- Чудовий результат за мінімальних витрат часу.
Функція екстракції
- Для ретельного, глибокого очищення килимів, м'яких меблів і текстильних поверхонь будь-якого роду.
Прозоре оглядове вікно.
- Забезпечує постійний контроль процесу чищення.
Випробувана технологія екстракції від Kärcher
- Для оптимальних результатів прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,925
Області застосування
- Килими
- Оббивка