Мікроволоконна обтяжка для віконного пилососа (2 шт)

Обтяжки із мікроволокна для оптимального видалення бруду з будь-яких гладких поверхонь.

Обтяжки з мікроволокна забезпечують оптимальне видалення бруду з шибок та будь-яких інших гладких поверхонь. Застосування обтяжки у поєднанні з пульверизатором, концентратом засобу для миття вікон та акумуляторним склоочисником (віконним пилососом) гарантує виключно легке миття вікон із чудовим результатом: на стеклах не залишається жодних смуг чи розводів.

Особливості та переваги
Високоякісний пад з мікрофібри з абразивними та м'якими волокнами
  • Бруд оптимально видаляється з поверхні і вбирається у тканину
  • Завдяки абразивним волокнам навіть сильний бруд легко видаляється з поверхні
  • М'які волокна оптимально видаляють бруд
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,04
Вага (з упаковкою) (кг) 0,084
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Сумісна техніка
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні