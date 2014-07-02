Обтяжки з мікроволокна забезпечують оптимальне видалення бруду з шибок та будь-яких інших гладких поверхонь. Застосування обтяжки у поєднанні з пульверизатором, концентратом засобу для миття вікон та акумуляторним склоочисником (віконним пилососом) гарантує виключно легке миття вікон із чудовим результатом: на стеклах не залишається жодних смуг чи розводів.