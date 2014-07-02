Мікроволоконна обтяжка для віконного пилососа (2 шт)
Обтяжки із мікроволокна для оптимального видалення бруду з будь-яких гладких поверхонь.
Обтяжки з мікроволокна забезпечують оптимальне видалення бруду з шибок та будь-яких інших гладких поверхонь. Застосування обтяжки у поєднанні з пульверизатором, концентратом засобу для миття вікон та акумуляторним склоочисником (віконним пилососом) гарантує виключно легке миття вікон із чудовим результатом: на стеклах не залишається жодних смуг чи розводів.
Особливості та переваги
Високоякісний пад з мікрофібри з абразивними та м'якими волокнами
- Бруд оптимально видаляється з поверхні і вбирається у тканину
- Завдяки абразивним волокнам навіть сильний бруд легко видаляється з поверхні
- М'які волокна оптимально видаляють бруд
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,04
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,084
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні