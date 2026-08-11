Мікроволоконна серветка

Високоякісна мікроволоконна серветка дозволяє висушити очищені предмети для послідуючого зберігання.

Високоякісна мікроволоконна серветка прекрасно вбирає велику кількість вологи. Має приємну текстуру і захищає делікатні поверхні. Розмір 40 Х 40 см ідеально підходить для сушки велосипеда для послідуючого зберігання.

Особливості та переваги
Високоякісна мікроволоконна серветка
  • Для сушки очищених предметів в якості підготовки до їх зберігання.
мікроволокно
  • Вбирає великий обсяг води і швидко висихає.
Ворсиста
  • Бережна до поверхонь.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 80% поліестер, 20% поліамід
Колір антрацит
Вага (кг) 0,073
Вага (з упаковкою) (кг) 0,094
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 400 x 400 x 4
Області застосування
  • Велосипеди
  • Взуття / похідні черевики
  • Прогулянкові коляски / дитячі машини
  • Дитячі іграшки