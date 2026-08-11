Мікроволоконна серветка
Високоякісна мікроволоконна серветка дозволяє висушити очищені предмети для послідуючого зберігання.
Високоякісна мікроволоконна серветка прекрасно вбирає велику кількість вологи. Має приємну текстуру і захищає делікатні поверхні. Розмір 40 Х 40 см ідеально підходить для сушки велосипеда для послідуючого зберігання.
Особливості та переваги
Високоякісна мікроволоконна серветка
- Для сушки очищених предметів в якості підготовки до їх зберігання.
мікроволокно
- Вбирає великий обсяг води і швидко висихає.
Ворсиста
- Бережна до поверхонь.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,073
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,094
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 400 x 4
Області застосування
- Велосипеди
- Взуття / похідні черевики
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Дитячі іграшки