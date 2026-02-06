Міні-турбонасадка
Рішення для ефективного прибирання: міні-турбонасадка оптимально відокремлює від поверхонь забруднення, включно з шерстю домашніх тварин. Пропонується як додатковий аксесуар для акумуляторних пилососів.
Міні-турбонасадка оснащена роликовою щіткою, швидке обертання якої дає змогу легко видаляти з оббивки м'яких меблів і багатьох інших поверхонь ворсинки та шерсть домашніх улюбленців. Завдяки компактним розмірам вона придатна і для прибирання у вузьких і важкодоступних місцях. Після прибирання щітку можна легко витягти з насадки для очищення. Міні-турбонасадка є ідеальним доповненням до акумуляторних пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.
Особливості та переваги
Ретельно видаляє шерсть тварин
- Щітка, що швидко обертається, підвищує ефективність очищення.
- Ефективне видалення шерсті домашніх тварин, волосся, ворсинок та інших забруднень.
- Ідеальне рішення для чищення м'яких меблів і видалення забруднень з вузьких місць.
Знімна щітка
- Щітку можна легко витягти для очищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,345
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,454
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|146 x 143 x 86
Області застосування
- Оббивка
- Матраци