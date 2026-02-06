Міні-турбонасадка оснащена роликовою щіткою, швидке обертання якої дає змогу легко видаляти з оббивки м'яких меблів і багатьох інших поверхонь ворсинки та шерсть домашніх улюбленців. Завдяки компактним розмірам вона придатна і для прибирання у вузьких і важкодоступних місцях. Після прибирання щітку можна легко витягти з насадки для очищення. Міні-турбонасадка є ідеальним доповненням до акумуляторних пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.