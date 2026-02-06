Міні-турбонасадка

Рішення для ефективного прибирання: міні-турбонасадка оптимально відокремлює від поверхонь забруднення, включно з шерстю домашніх тварин. Пропонується як додатковий аксесуар для акумуляторних пилососів.

Міні-турбонасадка оснащена роликовою щіткою, швидке обертання якої дає змогу легко видаляти з оббивки м'яких меблів і багатьох інших поверхонь ворсинки та шерсть домашніх улюбленців. Завдяки компактним розмірам вона придатна і для прибирання у вузьких і важкодоступних місцях. Після прибирання щітку можна легко витягти з насадки для очищення. Міні-турбонасадка є ідеальним доповненням до акумуляторних пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.

Особливості та переваги
Ретельно видаляє шерсть тварин
  • Щітка, що швидко обертається, підвищує ефективність очищення.
  • Ефективне видалення шерсті домашніх тварин, волосся, ворсинок та інших забруднень.
  • Ідеальне рішення для чищення м'яких меблів і видалення забруднень з вузьких місць.
Знімна щітка
  • Щітку можна легко витягти для очищення.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,345
Вага (з упаковкою) (кг) 0,454
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 146 x 143 x 86
Області застосування
  • Оббивка
  • Матраци
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.