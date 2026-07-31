МК барабана для шланга, для HD з ДВЗ, 30 м
Комплект для кріплення котушки для шланга для установки на аппарат, вкл. з'єднувальний шланг для виходу машини HP. Повертається під тиском із з’єднанням EASY!Lock.
Комплект котушок для шланга для монтажу на блок. Ідеальне рішення для безпечного та компактного зберігання шлангів високого тиску. Підключається до очищувача високого тиску. Також обертається під тиском. Роз'єм: 22 х 1,5.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|30
|Колір
|антрацит
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,4
Комплектація
- Барабан для шлангу