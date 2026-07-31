МК тримача автоматичного барабана для шланга, для HDS M/S
Кронштейн із сполучними елементами для монтажу автоматичного барабана на апараті середнього або екстра-класу HDS.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (з упаковкою) (кг)
|14,6
Запчастини для МК тримача автоматичного барабана для шланга, для HDS M/S
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