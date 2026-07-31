Засіб для очищення мулу, призначений для безпечного всмоктування мулу, піску, бруду, водоростей та каміння розміром до 20 мм. При підключенні до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher їх можна використовувати як насос для бруду. Потужний очисник для відсмоктування осаду справляється з обсягами бруду від 8 000 до 18 000 літрів на годину. З підключенням M 22 × 1,5 для шланга високого тиску. Всмоктувальний шланг довжиною 3,6 метра з NW 37, підходить для очисників високого тиску з розміром насадки ≤ 050 (встановлена стандартна версія 6.415-935.0). Для очисників високого тиску з розміром насадки 040 використовуйте насадку 6.415-934.0. Для очисників високого тиску з розміром насадки 060 використовуйте насадку 6.415-936.0.