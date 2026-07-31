Монтажний комплект кріпильних скоб

Комплект міцних скоб для надійної фіксації апаратів HDS середнього і екстра-класу на час перевезення. Незамінний при транспортуванні апаратів.

Комплект міцних скоб для надійної фіксації апаратів HDS середнього і екстра-класу на час перевезення. Незамінний при транспортуванні апаратів.

Особливості та переваги
Висока мобільність
  • Міцні скоби для надійного кріплення апарата під час його транспортування.
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (з упаковкою) (кг) 0,366