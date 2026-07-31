Монтажний комплект кріпильних скоб
Комплект міцних скоб для надійної фіксації апаратів HDS середнього і екстра-класу на час перевезення. Незамінний при транспортуванні апаратів.
Комплект міцних скоб для надійної фіксації апаратів HDS середнього і екстра-класу на час перевезення. Незамінний при транспортуванні апаратів.
Особливості та переваги
Висока мобільність
- Міцні скоби для надійного кріплення апарата під час його транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,366