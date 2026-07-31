Муфта 2 x TR EASY! Lock

Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 x M 22 x 1,5 м, латунь з гумовим захистом

Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 x M 22 x 1,5 м, латунь з гумовим захистом

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,2
Сумісна техніка