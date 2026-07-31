Муфта, що обертається

Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання EASY!Lock. Із захисною оболонкою.

Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання M 22 x 1,5. Із захисною оболонкою.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,205
Сумісна техніка