Набір аксесуарів
Комплект приладдя для робота-пилососа RCV 2 містить 1 основну щітку, 1 серветку для вологого прибирання, 2 бічні щітки та 2 фільтри.
Для забезпечення високої якості прибирання протягом усього терміну служби робота-пилососа RCV 2 передбачена можливість періодичного придбання спеціальних комплектів приладдя. Такий комплект містить запасні частини, які легко встановлюються замість зношеного приладдя. До його складу входять 1 основна щітка, 1 серветка для вологого прибирання, 2 бічні щітки і 2 фільтри.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|6
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,082
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,219
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|275 x 113 x 43