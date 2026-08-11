Набір аксесуарів

Комплект приладдя для робота-пилососа RCV 2 містить 1 основну щітку, 1 серветку для вологого прибирання, 2 бічні щітки та 2 фільтри.

Для забезпечення високої якості прибирання протягом усього терміну служби робота-пилососа RCV 2 передбачена можливість періодичного придбання спеціальних комплектів приладдя. Такий комплект містить запасні частини, які легко встановлюються замість зношеного приладдя. До його складу входять 1 основна щітка, 1 серветка для вологого прибирання, 2 бічні щітки і 2 фільтри.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 6
Колір білий
Вага (кг) 0,082
Вага (з упаковкою) (кг) 0,219
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 275 x 113 x 43
Сумісна техніка