Багатоступенева система фільтрації Duo!Pure, що складається з плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра, надійно захищає апарат для прибирання підлоги FCV 4 від вологи і забезпечує ефективну фільтрацію. Завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру надійно вловлюються навіть найдрібніші частинки, що містяться в повітрі. У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.