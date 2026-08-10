Набір фільтрів для FCV 4

Надійна двоступенева система фільтрації Duo!Pure для ручного миючого пилососа Kärcher FCV 4 складається з плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра.

Багатоступенева система фільтрації Duo!Pure, що складається з плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра, надійно захищає апарат для прибирання підлоги FCV 4 від вологи і забезпечує ефективну фільтрацію. Завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру надійно вловлюються навіть найдрібніші частинки, що містяться в повітрі. У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.

Особливості та переваги
Ефективна двоступенева система фільтрації Duo!Pure
  • Надійна фільтрація за допомогою плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра
Швидко і легко замінюються
Безпечний і міцний
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,03
Вага (з упаковкою) (кг) 0,053
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 60 x 70 x 30
Сумісна техніка
Області застосування
  • Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях