Набір фільтрів для FCV 4
Надійна двоступенева система фільтрації Duo!Pure для ручного миючого пилососа Kärcher FCV 4 складається з плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра.
Багатоступенева система фільтрації Duo!Pure, що складається з плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра, надійно захищає апарат для прибирання підлоги FCV 4 від вологи і забезпечує ефективну фільтрацію. Завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру надійно вловлюються навіть найдрібніші частинки, що містяться в повітрі. У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.
Особливості та переваги
Ефективна двоступенева система фільтрації Duo!Pure
- Надійна фільтрація за допомогою плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра
Швидко і легко замінюються
Безпечний і міцний
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,03
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,053
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|60 x 70 x 30
Області застосування
- Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях