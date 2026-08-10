Багатоступенева система фільтрації Duo!Pure, що складається з плоского складчастого фільтра та губчастого фільтра, надійно захищає апарати для прибирання підлоги KFL 1, FCV 2 і FCV 3 від вологи та забезпечує ефективну фільтрацію. Завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру надійно вловлюються навіть найдрібніші частинки, що містяться в повітрі. У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.