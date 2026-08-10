Набір фільтрів для KFL 1, FCV 2, FCV 3
Надійна двоступенева система фільтрації Duo!Pure для апаратів Kärcher KFL 1, FCV 2 і FCV 3 складається з плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра.
Багатоступенева система фільтрації Duo!Pure, що складається з плоского складчастого фільтра та губчастого фільтра, надійно захищає апарати для прибирання підлоги KFL 1, FCV 2 і FCV 3 від вологи та забезпечує ефективну фільтрацію. Завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру надійно вловлюються навіть найдрібніші частинки, що містяться в повітрі. У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.
Особливості та переваги
Ефективна двоступенева система фільтрації Duo!Pure
- Надійна фільтрація за допомогою плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра
Швидко і легко замінюються
Безпечний і міцний
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,018
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,055
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|66 x 70 x 22
Області застосування
- Комплект запасних фільтрів для очищувача повітря AF 20 – для очищення повітря в приміщеннях