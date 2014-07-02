2 м'які ганчірки для підлоги з плюшу, 1 абразивна серветка для видалення стійкого вапняно-мильного нальоту і 1 полірувальна серветка для ванної кімнати, яка не залишає смуг і ворсинок. Додаткова насадка з мікрофібри для чищення Заркалі та інших гладких поверхонь.