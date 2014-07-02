Набір серветок для ванної кімнати, 4 шт.

2 м'які ганчірки для підлоги з плюшу, 1 абразивна серветка для видалення стійкого вапняно-мильного нальоту і 1 полірувальна серветка, що не залишає смуг і ворсинок.

2 м'які ганчірки для підлоги з плюшу, 1 абразивна серветка для видалення стійкого вапняно-мильного нальоту і 1 полірувальна серветка для ванної кімнати, яка не залишає смуг і ворсинок. Додаткова насадка з мікрофібри для чищення Заркалі та інших гладких поверхонь.

Особливості та переваги
Абразивна серветка з мікрофібри для ручного сопла з абразивними і м'якими мікроволокнами
  • Абразивні волокна для оптимального видалення накипу
  • М'яка мікроволоконна серветка оптимально вбирає відокремлювані забруднення.
Високоякісна мікрофібра
  • Можливе машинне прання при 60 ° C
Високоякісна мікроволокна серветка для полірування
  • Полірування без розводів, дуже хороше вбирання води
М'яка серветка для підлоги з високоякісного мікроволокна
  • Оптимальне очищення; висока абсорбція; мікрофібра – гарантія результату на всіх твердих поверхнях
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,13
Вага (з упаковкою) (кг) 0,315
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 6
Сумісна техніка
Області застосування
  • Душова кабіна / ванна
  • Дзеркала
  • Умивальники
  • Крани
  • Підлоги з твердим покриттям.