Набір серветок для ванної кімнати, 4 шт.
2 м'які ганчірки для підлоги з плюшу, 1 абразивна серветка для видалення стійкого вапняно-мильного нальоту і 1 полірувальна серветка, що не залишає смуг і ворсинок.
2 м'які ганчірки для підлоги з плюшу, 1 абразивна серветка для видалення стійкого вапняно-мильного нальоту і 1 полірувальна серветка для ванної кімнати, яка не залишає смуг і ворсинок. Додаткова насадка з мікрофібри для чищення Заркалі та інших гладких поверхонь.
Особливості та переваги
Абразивна серветка з мікрофібри для ручного сопла з абразивними і м'якими мікроволокнами
- Абразивні волокна для оптимального видалення накипу
- М'яка мікроволоконна серветка оптимально вбирає відокремлювані забруднення.
Високоякісна мікрофібра
- Можливе машинне прання при 60 ° C
Високоякісна мікроволокна серветка для полірування
- Полірування без розводів, дуже хороше вбирання води
М'яка серветка для підлоги з високоякісного мікроволокна
- Оптимальне очищення; висока абсорбція; мікрофібра – гарантія результату на всіх твердих поверхнях
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,315
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 110 x 6
Області застосування
- Душова кабіна / ванна
- Дзеркала
- Умивальники
- Крани
- Підлоги з твердим покриттям.