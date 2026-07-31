Набір щіток 4 шт
За допомогою комплекту з потужною щіткою можна легко і швидко видалити стійкий бруд і нагар, не залишаючи слідів. Особливо добре комплект підходить для очищення решіток у духових шафах або решіток гриля.
Комплект включає 2 латунні та 2 потужні щітки, які чудово доповнюють інші круглі щітки та є незамінними у щоденному прибиранні, забезпечуючи максимальну ефективність. Міцна щетина, стійка до зносу, легко впорається зі стійкими забрудненнями та нагаром, наприклад, на решітках духовок, грилів чи варильних панелях. Завдяки винятковій довговічності, ці щітки відрізняються високою продуктивністю серед аксесуарів для пароочисників. Ідеальний вибір для очищення поверхонь, стійких до механічного впливу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,012
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,068
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|26 x 26 x 40
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Сумісна техніка
Області застосування
- Барбекю
- Духовка
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко