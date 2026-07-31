Комплект включає 2 латунні та 2 потужні щітки, які чудово доповнюють інші круглі щітки та є незамінними у щоденному прибиранні, забезпечуючи максимальну ефективність. Міцна щетина, стійка до зносу, легко впорається зі стійкими забрудненнями та нагаром, наприклад, на решітках духовок, грилів чи варильних панелях. Завдяки винятковій довговічності, ці щітки відрізняються високою продуктивністю серед аксесуарів для пароочисників. Ідеальний вибір для очищення поверхонь, стійких до механічного впливу.