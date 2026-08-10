Накладка для чищення килимів Mini надає велику допомогу в очищенні важкодоступних ділянок килимових покриттів. Вона дуже легко та гігієнічно приєднується до насадки для підлоги EasyFix Mini та дозволяє освіжати килими парою в кутах та інших місцях із утрудненим доступом.