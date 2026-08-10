Накладка для чищення килимів Mini
Для освіження важкодоступних ділянок килимових покриттів парою: накладка для чищення килимів Mini легко встановлюється на насадці для підлоги EasyFix Mini без контакту з брудом.
Накладка для чищення килимів Mini надає велику допомогу в очищенні важкодоступних ділянок килимових покриттів. Вона дуже легко та гігієнічно приєднується до насадки для підлоги EasyFix Mini та дозволяє освіжати килими парою в кутах та інших місцях із утрудненим доступом.
Особливості та переваги
Підходить до насадки для підлоги EasyFix Mini
- За допомогою пари легко дати килимам нове життя.
- Малі розміри дозволяють легко очищати важкодоступні ділянки килимових покриттів.
Легке приєднання насадки для підлоги EasyFix Mini до накладки та її легке від'єднання
- Зручність у користуванні, відсутність нахилів.
- Можливість швидкого чергування операцій прибирання твердих та килимових підлогових покриттів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,093
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,199
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 178 x 46
Сумісна техніка
Області застосування
- Килимове покриття.