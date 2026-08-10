Накладка для чищення килимів Mini﻿

Для освіження важкодоступних ділянок килимових покриттів парою: накладка для чищення килимів Mini легко встановлюється на насадці для підлоги EasyFix Mini без контакту з брудом.

Накладка для чищення килимів Mini надає велику допомогу в очищенні важкодоступних ділянок килимових покриттів. Вона дуже легко та гігієнічно приєднується до насадки для підлоги EasyFix Mini та дозволяє освіжати килими парою в кутах та інших місцях із утрудненим доступом.

Особливості та переваги
Підходить до насадки для підлоги EasyFix Mini
  • За допомогою пари легко дати килимам нове життя.
  • Малі розміри дозволяють легко очищати важкодоступні ділянки килимових покриттів.
Легке приєднання насадки для підлоги EasyFix Mini до накладки та її легке від'єднання
  • Зручність у користуванні, відсутність нахилів.
  • Можливість швидкого чергування операцій прибирання твердих та килимових підлогових покриттів.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,093
Вага (з упаковкою) (кг) 0,199
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 285 x 178 x 46
Області застосування
  • Килимове покриття.