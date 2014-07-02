Насадка для підлоги до господарських пилососів

Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі.