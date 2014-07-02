Насадка для підлоги до господарських пилососів
Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору сухого сміття та рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі. Підходить до господарських пилсосоів Karcher WD.
Особливості та переваги
Оптимальне всмоктування як сухого, так і вологого сміття завдяки знімним щіковій смужці і / або гумовій стяжці
Практичний ніжний перемикач для зміни режиму прибирання
Не потрібно багато зусиль для прибирання: гарне ковзання завдяки боковим коліщаткам
Місце для зберігання підлогової насадки на апараті
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,329
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,461
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 70 x 124
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Тераси
- Очищення доріжок
- Прибирання на вході до будинку
- Прибирання у майстерні
- Прибирання в підвалі
- Гараж
- Прибирання під час ремонту
- Рідини