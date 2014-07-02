Насадка для підлоги до господарських пилососів

Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі.

Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору сухого сміття та рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі. Підходить до господарських пилсосоів Karcher WD.

Особливості та переваги
Оптимальне всмоктування як сухого, так і вологого сміття завдяки знімним щіковій смужці і / або гумовій стяжці
Практичний ніжний перемикач для зміни режиму прибирання
Не потрібно багато зусиль для прибирання: гарне ковзання завдяки боковим коліщаткам
Місце для зберігання підлогової насадки на апараті
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,329
Вага (з упаковкою) (кг) 0,461
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 260 x 70 x 124
Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Тераси
  • Очищення доріжок
  • Прибирання на вході до будинку
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання в підвалі
  • Гараж
  • Прибирання у майстерні
  • Прибирання під час ремонту
  • Рідини
