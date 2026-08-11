Використання для чищення однієї води не завжди забезпечує оптимальні результати, досягнення яких гарантує насадка для пінної чистки FJ 24 Handheld, сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Досить залити в ємність об'ємом 0,3 л необхідний засіб для чищення, приєднати його до насадки і з'єднати її з подовжувальною трубкою - і можна приступити до роботи. Насадка, що формує стійку піну, дозволяє регулювати як кутове положення струменя, так і концентрацію в ній миючого засобу (для цього передбачена жовта поворотна ручка). При цьому роз'єм Quick Connect дозволяє однією рукою від'єднати від подовжувальної трубки насадку для пінної чистки і встановити замість неї іншу приналежність системи Handheld. Насадка для пінної чистки FJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher (KHB 5 Battery і наступними моделями), але не підходить до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7.