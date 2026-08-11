Насадка для пінного чищення FJ 24
Насадка для пінної чистки FJ 24 Handheld призначена для нанесення миючих засобів побутового призначення за допомогою апаратів середнього тиску Kärcher.
Використання для чищення однієї води не завжди забезпечує оптимальні результати, досягнення яких гарантує насадка для пінної чистки FJ 24 Handheld, сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Досить залити в ємність об'ємом 0,3 л необхідний засіб для чищення, приєднати його до насадки і з'єднати її з подовжувальною трубкою - і можна приступити до роботи. Насадка, що формує стійку піну, дозволяє регулювати як кутове положення струменя, так і концентрацію в ній миючого засобу (для цього передбачена жовта поворотна ручка). При цьому роз'єм Quick Connect дозволяє однією рукою від'єднати від подовжувальної трубки насадку для пінної чистки і встановити замість неї іншу приналежність системи Handheld. Насадка для пінної чистки FJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher (KHB 5 Battery і наступними моделями), але не підходить до апаратів високого тиску класів K 2 - K 7.
Особливості та переваги
Ємність об'ємом 0,3 л
- Ємність вміщує обсяг миючого засобу, достатній для виконання робіт від одного заряду.
Простота заміни миючих засобів
- Легке очищення з використанням відповідних засобів для чищення Kärcher.
Інтенсивна піна
- Легке очищення будь-яких поверхонь.
Прозора ємність
- Можливість постійного контролю рівня миючого засобу в ємності.
Регульований кут розпилення
- Можливість зручної обробки вертикальних і горизонтальних поверхонь.
Адаптер Quick Connect
- Легка заміна приладдя завдяки перевіреній системі Quick Connect.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,165
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,22
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 93 x 132
Області застосування
- Балкони
- Квіткові клумби
- Декоративні предмети (горщики для рослин тощо)
- Велосипеди
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Садові іграшки
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Жалюзі/ролети
Аксесуари
Запчастини для Насадка для пінного чищення FJ 24
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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