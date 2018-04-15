Насадка для прибирання шерсті домашніх тварин з м’яких меблів
Екстраширока насадка для м’яких меблів надійно видаляє забруднення, особливо шерсть тварин, з автомобільного салону та домашнього текстилю. Підходить для пилососів вологого й сухого прибирання, а також миючих пилососів Kärcher Home & Garden.
Насадка для м’яких меблів забезпечує відмінні результати прибирання завдяки маневреній нижній частині та чотирьом екстрашироким збирачам волокон, які щільно прилягають до поверхні під час прибирання. Завдяки цьому забруднення, особливо шерсть тварин, швидко й надійно видаляються з текстильних поверхонь в автомобілі та вдома. Робоча ширина насадки становить 180 мм. Підходить для пилососів вологого й сухого прибирання, а також миючих пилососів Kärcher Home & Garden.
Особливості та переваги
Суперширока насадка (робоча ширина 180 мм) із рухомою нижньою частиною та чотирма суперширокими гребінцями для волосся
- Підвищує ефективність очищення та економить час порівняно зі стандартною насадкою для м’яких меблів.
Підходить для всіх пилососів для вологого та сухого прибирання, а також миючих пилососів Kärcher Home & Garden.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|NW 35
|Робоча ширина (мм)
|180
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,066
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,119
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 75 x 95
Сумісна техніка
Області застосування
- Багажник
- Заднє сидіння
- Автомобільні сидіння
- Простір для ніг
- Килимки для ніг
- М'які меблі, стільці, матраци, підстилки для домашніх тварин і кошики в будинку
- Оббивка
- М'які меблі
- Матраци
- Домашній текстиль, наприклад штори або наволочки