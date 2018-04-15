Насадка для м’яких меблів забезпечує відмінні результати прибирання завдяки маневреній нижній частині та чотирьом екстрашироким збирачам волокон, які щільно прилягають до поверхні під час прибирання. Завдяки цьому забруднення, особливо шерсть тварин, швидко й надійно видаляються з текстильних поверхонь в автомобілі та вдома. Робоча ширина насадки становить 180 мм. Підходить для пилососів вологого й сухого прибирання, а також миючих пилососів Kärcher Home & Garden.