Насадка для прочищення труб 050, 3x30 °, 30 мм

З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 30 мм.

З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Орієнтація отворів забезпечує мимовільне просування шланга з соплом по трубі. 3 x 30° назад, Ø 30 мм

Особливості та переваги
Три спрямовані назад струмені забезпечують просування трубою
  • Сопло зі шлангом для промивання труб автоматично рухається вперед трубою.
З'єднання 1/8"
  • Сумісність із шлангами для промивання труб.
Зовнішній діаметр 30 мм
  • Придатність до промивання труб внутрішнім діаметром від 40 мм.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр (мм) 30
Розмір сопла ( ) 50
Різьба R 1/8"
Вага (з упаковкою) (кг) 0,105