Насадка для прочищення труб 050, 3x30 °, 30 мм
З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 30 мм.
З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Орієнтація отворів забезпечує мимовільне просування шланга з соплом по трубі. 3 x 30° назад, Ø 30 мм
Особливості та переваги
Три спрямовані назад струмені забезпечують просування трубою
- Сопло зі шлангом для промивання труб автоматично рухається вперед трубою.
З'єднання 1/8"
- Сумісність із шлангами для промивання труб.
Зовнішній діаметр 30 мм
- Придатність до промивання труб внутрішнім діаметром від 40 мм.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр (мм)
|30
|Розмір сопла ( )
|50
|Різьба
|R 1/8"
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,105
Сумісна техніка
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic