Насадка для прочищення труб 055, 3x30 °, 16 мм
З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 16 мм.
З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Орієнтація отворів забезпечує мимовільне просування шланга з соплом по трубі. 3 x 30° назад, Ø 16 мм
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр (мм)
|16
|Розмір сопла ( )
|55
|Різьба
|R 1/8"
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,022
Сумісна техніка
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 13/20-4 S Classic