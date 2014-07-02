Насадка для прочищення труб 055, 3x30 °, 16 мм

З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 16 мм.

З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічною прочищення засмічених труб та стоків. Орієнтація отворів забезпечує мимовільне просування шланга з соплом по трубі. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр (мм) 16
Розмір сопла ( ) 55
Різьба R 1/8"
Вага (з упаковкою) (кг) 0,022
Сумісна техніка