Завдяки дуже м'якому ролику, яким оснащена насадка для твердих покриттів для підлоги, вона дозволяє дбайливо і ретельно очищати такі чутливі матеріали, як паркет, ламінат, пробка, ПВХ, лінолеум і керамічна плитка. Ця насадка, що легко ковзає по поверхні підлоги, була розроблена як опція для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily і VC 7 Cordless yourMax. Ще однією її перевагою є шарнірне кріплення, що забезпечує високу маневреність та можливість легкого очищення підлоги під меблями. Дуже практичним рішенням є і встановлені на ній світлодіоди, що покращують видимість забруднень і, як наслідок, якість прибирання.