Насадка для твердих підлогових покриттів
Насадки для твердих підлогових покриттів, які пропонуються Kärcher для акумуляторних пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяють дбайливо очищати навіть підлоги, чутливі до механічних впливів.
Завдяки дуже м'якому ролику, яким оснащена насадка для твердих покриттів для підлоги, вона дозволяє дбайливо і ретельно очищати такі чутливі матеріали, як паркет, ламінат, пробка, ПВХ, лінолеум і керамічна плитка. Ця насадка, що легко ковзає по поверхні підлоги, була розроблена як опція для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily і VC 7 Cordless yourMax. Ще однією її перевагою є шарнірне кріплення, що забезпечує високу маневреність та можливість легкого очищення підлоги під меблями. Дуже практичним рішенням є і встановлені на ній світлодіоди, що покращують видимість забруднень і, як наслідок, якість прибирання.
Особливості та переваги
М'який ролик для дбайливого очищення
- Дбайливе очищення чутливих підлогових покриттів.
Світлодіодне підсвічування для кращої видимості запилених ділянок
- Підвищення ефективності прибирання завдяки кращій помітності пилу.
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
- Неймовірна мобільність навіть для прибирання під меблями.
М'який відбійник
- Захисний профіль з боків насадки оберігає чутливі предмети від пошкоджень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,716
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,875
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|265 x 113 x 255
Сумісна техніка
Області застосування
- Лакований паркет
- Пробкова підлога