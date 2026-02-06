Насадка для твердих підлогових покриттів

Насадки для твердих підлогових покриттів, які пропонуються Kärcher для акумуляторних пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяють дбайливо очищати навіть підлоги, чутливі до механічних впливів.

Завдяки дуже м'якому ролику, яким оснащена насадка для твердих покриттів для підлоги, вона дозволяє дбайливо і ретельно очищати такі чутливі матеріали, як паркет, ламінат, пробка, ПВХ, лінолеум і керамічна плитка. Ця насадка, що легко ковзає по поверхні підлоги, була розроблена як опція для пилососів VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily і VC 7 Cordless yourMax. Ще однією її перевагою є шарнірне кріплення, що забезпечує високу маневреність та можливість легкого очищення підлоги під меблями. Дуже практичним рішенням є і встановлені на ній світлодіоди, що покращують видимість забруднень і, як наслідок, якість прибирання.

Особливості та переваги
М'який ролик для дбайливого очищення
  • Дбайливе очищення чутливих підлогових покриттів.
Світлодіодне підсвічування для кращої видимості запилених ділянок
  • Підвищення ефективності прибирання завдяки кращій помітності пилу.
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
  • Неймовірна мобільність навіть для прибирання під меблями.
М'який відбійник
  • Захисний профіль з боків насадки оберігає чутливі предмети від пошкоджень.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,716
Вага (з упаковкою) (кг) 0,875
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 265 x 113 x 255
Області застосування
  • Лакований паркет
  • Пробкова підлога
