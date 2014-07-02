Насадка для видалення шпалер

Насадка для видалення шпалер ідеально підходить для видалення шпалер і залишків клею, використовуючи силу пари.

Насадка для легкого відділення шпалер і залишків клею за допомогою сили пари.

Особливості та переваги
Насадка з проходом пари і скребок
  • Делікатний до шкіри - швидко знімає шпалери і шпалерний клей.
Широкий охват пари
  • Швидко видаляє шпалери з великих площ
Немає утікання пари
  • Пара швидко проникає в шпалери
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,357
Вага (з упаковкою) (кг) 0,552
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 320 x 220 x 100
Області застосування
  • Шпалери
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко