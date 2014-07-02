Насадка для видалення шпалер
Насадка для видалення шпалер ідеально підходить для видалення шпалер і залишків клею, використовуючи силу пари.
Насадка для легкого відділення шпалер і залишків клею за допомогою сили пари.
Особливості та переваги
Насадка з проходом пари і скребок
- Делікатний до шкіри - швидко знімає шпалери і шпалерний клей.
Широкий охват пари
- Швидко видаляє шпалери з великих площ
Немає утікання пари
- Пара швидко проникає в шпалери
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,357
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,552
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 220 x 100
Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
Області застосування
- Шпалери
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко