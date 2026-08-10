Насадка з конічним соплом

Насадка з конічним соплом допоможе швидко відмити брудні лапи улюбленця після прогулянки. Аксесуар приєднується до пістолета апарату і дає ефект легкого душа.

Конічна струменева трубка створює комфортний потік води для миття домашніх улюбленців (собак, наприклад) та їх лапок після прогулянок. Її бажано брати з собою у поїздку, коли потрібно вимити лапки перед посадкою в машину або перед входом у приміщення. Даний аксесуар безпечний для тварин, адже він створює невеликий напір води (по силі його можна порівняти зі звичайним потоком води у домашньому крані).

Особливості та переваги
Насадка з конічним соплом: Конусний струмінь
Конусний струмінь
Приємно ніжний струмінь душу.
Насадка з конічним соплом: Дбайливе очищення
Дбайливе очищення
Для чищення чутливих домашніх тварин і собак.
Насадка з конічним соплом: Адаптований до пістолета
Адаптований до пістолета
Проста заміна насадки.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,012
Вага (з упаковкою) (кг) 0,022
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 48 x 29 x 29
Сумісна техніка
Області застосування
  • Домашні тварини / собаки