Конічна струменева трубка створює комфортний потік води для миття домашніх улюбленців (собак, наприклад) та їх лапок після прогулянок. Її бажано брати з собою у поїздку, коли потрібно вимити лапки перед посадкою в машину або перед входом у приміщення. Даний аксесуар безпечний для тварин, адже він створює невеликий напір води (по силі його можна порівняти зі звичайним потоком води у домашньому крані).