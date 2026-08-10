Насадка з конічним соплом
Насадка з конічним соплом допоможе швидко відмити брудні лапи улюбленця після прогулянки. Аксесуар приєднується до пістолета апарату і дає ефект легкого душа.
Конічна струменева трубка створює комфортний потік води для миття домашніх улюбленців (собак, наприклад) та їх лапок після прогулянок. Її бажано брати з собою у поїздку, коли потрібно вимити лапки перед посадкою в машину або перед входом у приміщення. Даний аксесуар безпечний для тварин, адже він створює невеликий напір води (по силі його можна порівняти зі звичайним потоком води у домашньому крані).
Особливості та переваги
Конусний струміньПриємно ніжний струмінь душу.
Дбайливе очищенняДля чищення чутливих домашніх тварин і собак.
Адаптований до пістолетаПроста заміна насадки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,012
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,022
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|48 x 29 x 29
Області застосування
- Домашні тварини / собаки