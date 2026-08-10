Насадка з точковим соплом формує потужний і тонкий струмінь, який підходить для цілеспрямованого очищення окремих деталей і вузьких проміжків або видалення стійких забруднень. Вона є ідеальним доповненням до насадки з віяловим соплом, що входить в комплект поставки апарату. Не підходить для миття тварин.