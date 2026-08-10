Насадка з точковим соплом

Точкове сопло дозволяє очищати предмети малих розмірів і видаляти стійкі забруднення (в т. ч. з вузьких щілин). Спеціально адаптоване до пістолета апарату, воно формує тонкий і потужний струмінь води.

Насадка з точковим соплом формує потужний і тонкий струмінь, який підходить для цілеспрямованого очищення окремих деталей і вузьких проміжків або видалення стійких забруднень. Вона є ідеальним доповненням до насадки з віяловим соплом, що входить в комплект поставки апарату. Не підходить для миття тварин.

Особливості та переваги
Точковий струмінь
  • Тонкий струмінь для цільового очищення.
Потужний
  • Для більш стійкого бруду, деталей і вузьких місць.
Адаптований до пістолета
  • Проста заміна насадки.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,007
Вага (з упаковкою) (кг) 0,017
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 29 x 27 x 27
Сумісна техніка