Легко впоратися з мохом, зростаючим під живоплотом, бур'янами або густою луговою травою. Високоякісний ніж оснащений двома лезами, сумісний з усіма тримерами на акумуляторних платформах Kärcher Battery Power 18 В і 36 В. Такі ножі, пропонується в упаковках по 2 шт., прекрасно підходять для скошування різного рівня складності в тих місцях саду, де важко розвернутися з газонокосаркою.