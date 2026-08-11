Ножі для тримерів LTR Battery (2 шт.)
Скошування дикоростучої трави у важкодоступних місцях саду забезпечує ніж з двома лезами, підходить до всіх тримерів Kärcher на платформах Battery Power 18 В і 36 В.
Легко впоратися з мохом, зростаючим під живоплотом, бур'янами або густою луговою травою. Високоякісний ніж оснащений двома лезами, сумісний з усіма тримерами на акумуляторних платформах Kärcher Battery Power 18 В і 36 В. Такі ножі, пропонується в упаковках по 2 шт., прекрасно підходять для скошування різного рівня складності в тих місцях саду, де важко розвернутися з газонокосаркою.
Особливості та переваги
Широке застосування
- Підходить для дикорослої трави
Тример з подвійним лезом
- Ефективний результат різання завдяки тримеру з двома лезами.
- З його гострими лезами контури і краї обрізані з високою точністю.
Заміна леза тримера без інструментів
- Заміна леза тримера кількома рухами.
Практична упаковка з 2 штук
- У комплект поставки входить тример з двома подвійними лезами з міцного пластику.
Ідеально підібрані аксесуари
- Ідеально підходить для тримерів 18 В і 36 В від Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість лопастей
|2
|Робоча ширина (см)
|23
|Колір
|сірий
|Вага (кг)
|0,053
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,15
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 75 x 36
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками