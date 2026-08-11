Ножі для тримерів LTR Battery (2 шт.)

Скошування дикоростучої трави у важкодоступних місцях саду забезпечує ніж з двома лезами, підходить до всіх тримерів Kärcher на платформах Battery Power 18 В і 36 В.

Легко впоратися з мохом, зростаючим під живоплотом, бур'янами або густою луговою травою. Високоякісний ніж оснащений двома лезами, сумісний з усіма тримерами на акумуляторних платформах Kärcher Battery Power 18 В і 36 В. Такі ножі, пропонується в упаковках по 2 шт., прекрасно підходять для скошування різного рівня складності в тих місцях саду, де важко розвернутися з газонокосаркою.

Особливості та переваги
Широке застосування
  • Підходить для дикорослої трави
Тример з подвійним лезом
  • Ефективний результат різання завдяки тримеру з двома лезами.
  • З його гострими лезами контури і краї обрізані з високою точністю.
Заміна леза тримера без інструментів
  • Заміна леза тримера кількома рухами.
Практична упаковка з 2 штук
  • У комплект поставки входить тример з двома подвійними лезами з міцного пластику.
Ідеально підібрані аксесуари
  • Ідеально підходить для тримерів 18 В і 36 В від Kärcher.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість лопастей 2
Робоча ширина (см) 23
Колір сірий
Вага (кг) 0,053
Вага (з упаковкою) (кг) 0,15
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 115 x 75 x 36
Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками